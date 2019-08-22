Çaldığı kılıçla caddede dolaşınca yakalandı

22.08.2019 11:14

Denizli'de bir işyerinden çaldığı kılıçla caddede gezmeye çalışan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri Saraylar, Yeni ve Kuşpınar mahallelerinde bulunan işyerlerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi tespit etti.

Bir kişinin gece saatlerinde caddede kılıçla dolaştığı ihbarının ardından ekipler yanına gittiği kişinin kimlik kontrolünde hırsızlık şüphelisi olduğu belirledi.

Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında ve depo olarak kullandığı evinde yapılan incelemede bilgisayar kasası, 3 monitör, televizyon, 2 pompalı tüfek, 4 çeşitli ebatlarda kılıç, 60 çeşitli boy ve ebatlarda av bıçağı ele geçirildi.

Hırsızlık suçlarından sabıka kaydı bulunan H.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



H.K çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA