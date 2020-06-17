Çaldığı kamyonetle mobilya hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı (2)
TUTUKLANDIBursa'nın İnegöl ilçesinde çaldığı kamyonetle bir mobilya firmasından hırsızlık yapan şüpheli Sinan Kirtic, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece kamyonet hırsızlığından adli kontrol şartıyla serbest kalırken, mobilya hırsızlığından tutuklandı.
17.06.2020 19:24 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:44
TUTUKLANDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çaldığı kamyonetle bir mobilya firmasından hırsızlık yapan şüpheli Sinan Kirtic, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece kamyonet hırsızlığından adli kontrol şartıyla serbest kalırken, mobilya hırsızlığından tutuklandı. Kirtic, cezaevine gönderildi.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
Kaynak: DHA