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Çaldığı kabloları yakarak soyarken suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çaldığı kabloları yakarak soyarken suçüstü yakalandıBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğünde görevli bekçiler, çaldığı kabloları ateş yakarak soyan şüpheliyi suçüstü yakaladı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Çaldığı kabloları yakarak soyarken suçüstü yakalandı

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğünde görevli bekçiler, çaldığı kabloları ateş yakarak soyan şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi Özden Sokakta meydana geldi. Devriye gezen gece Bekçileri, sokakta yakılan ateşe yaklaştı. Ateşi kontrol eden bekçiler, çalıntı olduğunu öğrendikleri bakır kabloları fark etti. Ateşin yanında poşetler içindeki kabloları da gören ekipler, şahsın bisikletini de inceledi. Bisikletin de çalıntı olduğu ortaya çıkınca C.B. isimli şüpheli gözaltına alındı. Kabloların o mevkiideki bir inşaattan çalındığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çaldığı kabloları yakarak soyarken suçüstü yakalandı

Çaldığı kabloları yakarak soyarken suçüstü yakalandı

Çaldığı kabloları yakarak soyarken suçüstü yakalandı

Çaldığı kabloları yakarak soyarken suçüstü yakalandı

Çaldığı kabloları yakarak soyarken suçüstü yakalandı

Çaldığı kabloları yakarak soyarken suçüstü yakalandı

Çaldığı kabloları yakarak soyarken suçüstü yakalandı

Çaldığı kabloları yakarak soyarken suçüstü yakalandı

Çaldığı kabloları yakarak soyarken suçüstü yakalandı

Çaldığı kabloları yakarak soyarken suçüstü yakalandı

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