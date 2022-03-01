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Çaldığı ineği otomobilin arka koltuğuna gizledi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Çaldığı ineği otomobilin arka koltuğuna gizledi

Muğla'nın Milas ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları aracın arka koltuğunda çalındığı tespit edilen bir inek ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları aracın arka koltuğunda çalındığı tespit edilen bir inek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kargıcak Mahallesi sınırları içerisinde devriye görevi sürdüren Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 09 AFM 832 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Araç sürücüsüne evraklarını soran ekipler bu sırada arka koltukta bulunan ineği fark etti. İneğin çalıntı olduğunun belirlenmesinin üzerine araç sürücüsü M.A. gözaltına alındı. İnek ise sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

(Oktay Çayırlı/ İHA)

Çaldığı ineği otomobilin arka koltuğuna gizledi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Muğla, Milas, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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