Çaldığı elektrik direklerini ev inşaatında kullanmış
ARTVİN'in Şavşat ilçesinde çaldığı ahşap elektrik direklerini ev inşaatında kullandığı belirlenen T.A. (53) gözaltına alındı.
ARTVİN'in Şavşat ilçesinde çaldığı ahşap elektrik direklerini ev inşaatında kullandığı belirlenen T.A. (53) gözaltına alındı.
Olay, Şavşat ilçesi Cevizli köyünde meydana geldi. Çoruh Elektrik Dağıtım şirketine ait 8 adet ahşap direk yol kenarından çalındı. Olayla ilgili jandarma ekiplerince başlatılan soruşturmada elektrik direklerinin 4'ünün Arsin Yaylası'nda T.A. tarafından ev inşaatında kullanıldığı tespit edildi. 4 elektrik direği de evinin bahçesinde bulundu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan T.A. hakkında kaçak ev inşa ettiği gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.
Olay, Şavşat ilçesi Cevizli köyünde meydana geldi. Çoruh Elektrik Dağıtım şirketine ait 8 adet ahşap direk yol kenarından çalındı. Olayla ilgili jandarma ekiplerince başlatılan soruşturmada elektrik direklerinin 4'ünün Arsin Yaylası'nda T.A. tarafından ev inşaatında kullanıldığı tespit edildi. 4 elektrik direği de evinin bahçesinde bulundu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan T.A. hakkında kaçak ev inşa ettiği gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: DHA
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