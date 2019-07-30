Çaldığı elektrik direklerini ev inşaatında kullanmış

Kaynak: DHA

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde çaldığı ahşap elektrik direklerini ev inşaatında kullandığı belirlenen T.A. (53) gözaltına alındı.Olay, Şavşat ilçesi Cevizli köyünde meydana geldi. Çoruh Elektrik Dağıtım şirketine ait 8 adet ahşap direk yol kenarından çalındı. Olayla ilgili jandarma ekiplerince başlatılan soruşturmada elektrik direklerinin 4'ünün Arsin Yaylası'nda T.A. tarafından ev inşaatında kullanıldığı tespit edildi. 4 elektrik direği de evinin bahçesinde bulundu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan T.A. hakkında kaçak ev inşa ettiği gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.