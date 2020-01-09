Çaldığı deterjanları taksiyle taşırken yakalandı

09.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:26

Gaziantep'te iş yerinden çaldığı deterjanları taksiyle taşıyan kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekibi, fazla yük taşıyan bir taksiyi durdurdu.

Ekip, yaptığı incelemede takside bulunan şüpheli Ö.Y'nin deterjanları bir iş yerinden çaldığını tespit etti.

Gözaltına alınan Ö.Y'nin, 9 Aralık 2019'da Onat Kutlar Mahallesi'nde park halindeki tırdan gerçekleşen hırsızlık olayının da şüphelisi olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA