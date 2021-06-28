Çaldığı demir korkuluğu sırtında taşırken polise yakalandı
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Çaldığı demir korkuluğu sırtında taşırken polise yakalandı

Çaldığı demir korkuluğu sırtında taşırken polise yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de çaldığı demir korkuluğu sırtında taşıyan şüpheli suçüstü yakalandı.

Osmaniye'de çaldığı demir korkuluğu sırtında taşıyan şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Devlet Su İşleri'ne ait demir korkuluğu çalan hırsızlık şüphelisi çaldığı korkuluğu sırtında taşırken Mimar Sinan Mahallesi Güney Çevre Yolu Atatürk Caddesi üzerinde devreye atan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine denk geldi. Şahsı fark eden ekipler şüphe üzerine kimlik sormak isterken panikleyen şahıs korkuluğu bırakıp kaçarken yakalandı. Yapılan kimlik kontrolünde şahsın daha önceden hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı olan H.T. (25) olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan korkuluk ise Devlet Su İşleri görevlilerine teslim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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