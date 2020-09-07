Çaldığı çöp kamyonuyla gezerken yakalandı
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Çaldığı çöp kamyonuyla gezerken yakalandı

Samsun'da geceleyin belediyenin çöp kamyonunu çalıp araçla gezerken yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çaldığı çöp kamyonuyla gezerken yakalandı
07.09.2020 14:24 | Son Güncelleme: 07.09.2020 14:28

Samsun'da geceleyin belediyenin çöp kamyonunu çalıp araçla gezerken yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu ileri sürülen E.B.(35), belediyeye ait çöp kamyonunu çaldı. Olay polise haber verildi. E.B. çöp kamyonu ile gezerken polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınarak Recep Tokur Polis Merkezine teslim edilen E.B. bugün çıkardığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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