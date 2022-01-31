Çaldığı çamaşır makinelerini, yardım istediği esnafla kamyonete yükledi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde hırsızlık şüphelisi, nakliye kamyonetiyle geldiği, 2'nci el eşya satılan iş yerinin önünden 2 çamaşır makinesini çaldı. Şüpheli, makineleri yardım istediği komşu esnafın da desteğiyle araca yükledi.

Olay, 29 Ocak'ta, Merkez Mahallesi 2139'uncu Sokak'taki 2'nci el mobilya ve eşya satışı yapılan dükkanda meydana geldi. Sahibi Sezai Ateş'in olmadığı sırada iş yerine gelen hırsızlık şüphelisi, dükkanın dışındaki 2 çamaşır makinesinin taşınması için kamyonet sürücüsüyle anlaştı. Sürücü ise rahatsız olduğu için yardımcı olamayacağını söyledi. Bunun üzerine şüpheli, komşu esnaftan yardım istedi. Talebi geri çevirmeyen esnaf, hırsızlık olduğunu bilmeden eşyaları kamyonete yükledi. Hırsızlık şüphelisi de kamyonetle olay yerinden uzaklaştı.