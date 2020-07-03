Çaldığı büyükbaş hayvanın etini kasap dükkanında satmaya çalışan zanlı yakalandı
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Çaldığı büyükbaş hayvanın etini kasap dükkanında satmaya çalışan zanlı yakalandı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çaldığı büyükbaş hayvanın etini kasap dükkanında satmaya çalıştığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Çaldığı büyükbaş hayvanın etini kasap dükkanında satmaya çalışan zanlı yakalandı
03.07.2020 13:33 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:33

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çaldığı büyükbaş hayvanın etini kasap dükkanında satmaya çalıştığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gücek köyünde ikamet eden İ.B'nin ormanlık alanda otlaması için bıraktığı büyükbaş hayvanlardan birinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ormanlık alanda hayvana ait deri ve sakatat parçaları bulunması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma (JASAT), Olay Yeri İnceleme ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerinin desteğiyle çalışma genişletildi.

İnceleme sonucu hayvanın kesim şekli, deride delinme, et parçası kalmaması gibi bulgular olmaması üzerine ekipler, bölgedeki kasaplar üzerine yoğunlaştı.

Ekipler, söz konusu yere yakın ahırı ve evi bulunan, il merkezinde de kasap dükkanı işleten U.K'yi, şüpheli hareketler sergilemesi üzerine gözaltına aldı.

U.K, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından yeniden gözaltına alındı

Şüpheli U.K'nin ifadesi sırasında şüpheli hareketler sergilemesi ve aracına ait güvenlik kamerası görüntülerinin beyanlarıyla uyuşmaması üzerine sivil ekiplerce iş yeri fiziki takibe alındı.

U.K'nin dükkanında yeni kesilmiş fazla miktarda et olduğunun belirlenmesi üzerine çevredeki güvenlik kameraları incelendi.

Güvenlik kamerası incelemeleri sırasında, zanlının olay günü poşet içinde et getirdiğinin tespit edilmesi üzerine U.K. yeniden gözaltına alındı.

Bu arada, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini silmeye çalışan K.Ö. de gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçe sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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