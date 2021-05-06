Çaldığı bisikletlerden birini binerek, diğerini ise elinde götürdü

ESKİŞEHİR'de kimliği belirsiz kişi sokak kısıtlamasında girdiği apartmandan 2 bisiklet çaldı.

ESKİŞEHİR'de kimliği belirsiz kişi sokak kısıtlamasında girdiği apartmandan 2 bisiklet çaldı. Şüphelinin bisikletlerden birini binerek, diğerini ise eliyle götürdüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Tepebaşı ilçesi Ömerağa Mahallesi Danış Sokak'ta önceki gün saat 20.30 sıralarında kısıtlamayı ihlal eden kişi, bir apartmana girip 2 bisiklet çaldı. Bisiklet sahipleri hırsızlık olayını fark edip polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelinin 2 bisikleti apartmandan çıkardıktan sonra birini kullanıp, diğerini ise elinde götürdüğünü tespit etti.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı