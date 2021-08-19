Çaldığı bisikleti geri getirdi; tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı
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Çaldığı bisikleti geri getirdi; tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Çaldığı bisikleti geri getirdi; tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir evin bahçesindeki bisikleti çalan hırsızlık şüphelisi, ertesi gün çaldığı bisikleti kimselere görünmeden geri getirdi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir evin bahçesindeki bisikleti çalan hırsızlık şüphelisi, ertesi gün çaldığı bisikleti kimselere görünmeden geri getirdi. Şüphelinin bisikleti çalma anı ve geri getirmesi ise evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 

Olay, önceki gün ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Humus'a ait eve sabaha doğru gelen hırsız, bahçedeki bisikleti çaldı. Olay anı ise evin güvenlik kamerasına yansıdı. Kameranın kaydettiği görüntülerde hırsızlık şüphelisinin önce evin giriş kapısını kontrol ettiği, daha sonra kapalı olan bahçe kapısının yan tarafında bulunan duvardan atlayarak eve girdiği, bir süre gezindikten sonra bahçede duran bisikleti parmak izi çıkmaması için bir giysi ile omzuna yükleyerek, çaldığı ve gözden kaybolduğu görüldü. 

Polise şikayette bulunan aileye sevindirici haber ise bir gün sonra geldi. Şüpheli, çaldığı bisikleti kimse görmeden yerine koyarak gözlerden kaybolurken, gelişi de yine evin güvenlik kamerasına katıldı.

Polis, kameraya eşkali takılan şüpheliyi arıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan

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