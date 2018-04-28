Çaldığı Bisikleti Çaldırınca Böyle Tepki Gösterdi: Camide Hırsızlık Olur mu?
Adana'da çaldığı bisikletle dolaştıktan sonra camide elini yüzünü yıkamak isteyen hırsız, çaldığı bisikleti bir başka kişiye çaldırdı, "Camide hırsızlık olur mu?" diye tepki gösterdi.
Adana'da Adem E.'nin çaldığı bisiklet, elini yüzünü yıkamak için girdiği camide, bir başka hırsız tarafından çalındı. Bisikletin bulunması için polise başvuran Adem E. (52), sorgusunda suçunu itiraf etti, "Camide hırsızlık olur mu? Memlekette namuslu adam kalmamış" dedi.
ÇALDIĞI BİSİKLETİ ÇALDIRDI
Olay, Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. Adem E., İbrahim Vuranay'a ait bisikleti iş yerinin önünden çaldı. Bir süre bisikletle gezen şüpheli, yorulunca elini yüzünü yıkamak için yol üzerindeki camiye girdi. Elini yüzünü yıkayan Adem E., geri döndüğünde duvar kenarına bıraktığı bisikletin çalındığını fark etti.
POLİSE GİTTİ
Adem E., emniyete giderek, bisikletinin çalındığını söyleyip bulunmasını istedi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adem E.'ye bisikletin markasını ve ne kadara aldığını, faturasının olup olmadığını sordu.
BÖYLE TEPKİ GÖSTERDİ: CAMİDE HIRSIZLIK OLUR MU?
Şüphelinin çelişkili ifadeler vermesi üzerine kuşkulanan polis, Adem E.'yi çapraz sorguya aldı. Sorguda, Adem E., suçunu itiraf etti, "Bu bisikleti dolaşmak için çaldım. Camiye girip elimi yüzümü yıkamak istedim. Başka hırsız da gelip benden çalmış, camide hırsızlık olur mu? Memlekette namuslu adam kalmamış" dedi.
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Bakin arkadaşlar adama kabahat bulmayin adam bisikleti çalmiş fakat camiye gitmiş muhtemelen tövbe etmiş o şahsa kimse hirsiz diyemez asil zindik hirsiz bìsikleti cami avlusundan çalandir mesela bir bürokrat in ayakkabisinin içinde para unutsa camiiye gelse o parayida biri çalsa o hirsiz olur adam ayakkabisinin kutusunda milyon dolarlar saklayabilir ama camii de tövbe eder bunlara tövbe kapisi hep ardina kadar açiktir bu günkü din anlayişinda önce çal sonra tövbe et. Ne güzel din ne güzel dünya değilmi?Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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yaradan evime hırsızlar gelmesin demişCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Haydan gelen huya gider canımCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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eski yesilcam filimleri aklima geldi Ilyas Salmanin. :-)Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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HIRSIZ ÇALDIĞI BİSİKLET ÇALININCA MEMLEKETTE NAMUSLU ADAM KALMAMIŞ DİYOR.KENDİSİ HANGİ GURUBA GİRİYOR ACABA SORULMALI .Cevap Yaz 17 Yayından Kaldır