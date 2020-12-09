Çaldığı bisiklete güçlükle binen şüpheli tutuklandı
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Çaldığı bisiklete güçlükle binen şüpheli tutuklandı

09.12.2020 16:42 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:46
Çaldığı bisiklete güçlükle binen şüpheli tutuklandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir apartman önünden bisiklet çalan Muhsin Çeltek, polis tarafından yakalandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir apartman önünden bisiklet çalan Muhsin Çeltek, polis tarafından yakalandı. Çeşitli suçlardan 6 yıl hapis cezası bulunan Çeltek tutuklanırken, bisikleti çaldığı sırada alkollü olduğu anlaşılan şüphelinin yaşadığı güçlük ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Çağlayan Mahallesi Hastane Caddesi'nde bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairenin önünden bisiklet çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Apartmanın yakınında bulunan iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, bisikleti çalan şüphelinin kimliğini tespit etti. Görüntülerde bisikleti çaldığı sırada alkollü olduğu anlaşılan şüpheli Muhsin Çeltek polis tarafından kısa sürede yakalandı.

SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTIÇeltek'in UYAP sorgusunda 'dolandırıcılık', 'kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanarak dolandırıcılık', 'kendini kamu görevlisi olarak tanıtma suretiyle dolandırıcılık', 'büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası olduğu ve arandığı tespit edildi.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Muhsin Çeltek, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'hırsızlık' suçundan da tutuklandı.


Çaldığı bisiklete güçlükle binen şüpheli tutuklandı
Çaldığı bisiklete güçlükle binen şüpheli tutuklandı
Çaldığı bisiklete güçlükle binen şüpheli tutuklandı
Çaldığı bisiklete güçlükle binen şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

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