Çaldığı bakır telleri çuvalla götürürken yakalandı
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Çaldığı bakır telleri çuvalla götürürken yakalandı

Çaldığı bakır telleri çuvalla götürürken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de bir inşaattan çaldığı 30 kilo bakır teli çuval içerisinde taşıyan hırsızlık şüphelisi polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Osmaniye'de bir inşaattan çaldığı 30 kilo bakır teli çuval içerisinde taşıyan hırsızlık şüphelisi polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından Fakıuşağı Mahallesi 45103 Sokak üzerinde yapılan devriye görevi sırasında bir şahsın hareketleri şüphe çekti. Ekipler tarafından durdurulan şahsın R.K. olduğunu belirlendi. Şahsın yanında bulunan çuvalda inceleme yapan ekipler çuvalın yaklaşık 30 kilo bakır telle dolu olduğunu gördü. Yapılan araştırmada şahsın bakır telleri bir inşaattan çaldığı anlaşıldı.

Çalınan bakır teller sahibine teslim edilirken, şüpheli R.K. hakkında ise adli işlem yapıldı. - OSMANİYE

Çaldığı bakır telleri çuvalla götürürken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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