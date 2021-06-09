Çaldığı ayakkabıların bir çiftini giydi, diğer çiftini cebine soktu
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Çaldığı ayakkabıların bir çiftini giydi, diğer çiftini cebine soktu

Çaldığı ayakkabıların bir çiftini giydi, diğer çiftini cebine soktu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da ayakkabı hırsızı, girdiği apartmandan çaldığı bir çift ayakkabıyı giydi, diğer çifti ise yeleğinin cebine soktu.

Bursa'da ayakkabı hırsızı, girdiği apartmandan çaldığı bir çift ayakkabıyı giydi, diğer çifti ise yeleğinin cebine soktu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir apartmana giren ayakkabı hırsızı, çaldığı ayakkabılardan bir çiftini ayağına giyerken, diğer çifti ise yeleğinin cebine soktu. Soğuk kanlılıkla hareket eden hırsız, daha sonra apartman kapısından çıkarak kayıplara karıştı. O anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

Çaldığı ayakkabıların bir çiftini giydi, diğer çiftini cebine soktu
Çaldığı ayakkabıların bir çiftini giydi, diğer çiftini cebine soktu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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