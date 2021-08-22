Çaldığı araçtan ateş açıp, polisi yaraladı; teslim olmayıp, intihar etti
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Çaldığı araçtan ateş açıp, polisi yaraladı; teslim olmayıp, intihar etti

Çaldığı araçtan ateş açıp, polisi yaraladı; teslim olmayıp, intihar etti
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çalıntı otomobil ile kaçan Ramazan Aydın (26), kovalamaca sırasında polise tabancayla ateş açtı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çalıntı otomobil ile kaçan Ramazan Aydın (26), kovalamaca sırasında polise tabancayla ateş açtı. Bir polis memurunu yaralayan şüphelinin kullandığı araç, açılan ateşle lastiği patlatılarak durduruldu. Araçtan çıkmayan ve 112'den istediği su ile kola ilçe emniyet müdürü tarafından verilen şüpheli, teslim olmayıp, tabancayla yaşamını son verdi.  

Olay, Orhaniye Mahallesi'nde saat 05.30 sıralarında yaşandı. Bursa merkezinden İnegöl ilçesine doğru gelen Ramazan Aydın yönetimindeki 16 AEA 339 plakalı otomobilin Plaka Takip Sistemi (PTS) tarafından çalıntı olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Aracın yerini belirleyen ekipler, sürücü Aydın'a 'dur' ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan Aydın otomobil ile kaçmaya devam ederken, polis ekipleri ile arasında kovalamaca yaşandı. 5 kilometrelik kovalamacanın ardından Aydın, çıkardığı tabanca ile polis ekiplerine doğru ateş etti. Polisler aracın lastiğine ateş ederek, şüphelinin kaçmasını engellemeye çalıştı. Lastiği patlatılan araç Orhaniye Mahallesi Eczacı Alibey Sokak'ta kalırken, çatışma sırasında polis memuru Nevzat P., omzuna isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredeki tüm sokakları ulaşıma kapatarak güvenlik önlemleri alan ekipler, araçta saklanan silahlı şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı. Çatışma anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

112'DEN KOLA VE SU İSTEDİ

Olay yerine gelen İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, operasyonu yönetirken, bu sırada şüpheli Aydın, 112'yi arayarak kola ve su talebinde bulundu. Şüpheliye cep telefonuyla ulaşan Emniyet Müdürü Baydemir, kola ve suyu, araç içerisindeki şüpheliye götürerek verdi. Şüpheliyi ikna çabaları sonuç vermezken, olay yerine özel harekat ekipleri de sevk edildi. Daha sonra şüpheli, 4, 5 saatin ardından başına dayadığı tabanca ile yaşamına son verdi. Aydın'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Çaldığı araçtan ateş açıp, polisi yaraladı; teslim olmayıp, intihar etti
Çaldığı araçtan ateş açıp, polisi yaraladı; teslim olmayıp, intihar etti
Çaldığı araçtan ateş açıp, polisi yaraladı; teslim olmayıp, intihar etti
Çaldığı araçtan ateş açıp, polisi yaraladı; teslim olmayıp, intihar etti
Çaldığı araçtan ateş açıp, polisi yaraladı; teslim olmayıp, intihar etti
Çaldığı araçtan ateş açıp, polisi yaraladı; teslim olmayıp, intihar etti
Çaldığı araçtan ateş açıp, polisi yaraladı; teslim olmayıp, intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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Çaldığı araçtan ateş açıp, polisi yaraladı; teslim olmayıp, intihar etti - Haberler
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