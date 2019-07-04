Çaldığı araçla yaptığı kazada öldü
MERSİN'in Tarsus ilçesinde çaldığı minibüsle kaza yapan C.Ç. (30), hayatını kaybetti.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde çaldığı minibüsle kaza yapan C.Ç. (30), hayatını kaybetti.
Adana Otogarı'ndan çaldığı 01 COP 47 plakalı minibüsle kaçan C,Ç., Tarsus ilçesinde D-400 karayolu üzerine geldiğinde direksiyon kontrolünü kaybetti. Minibüs, önce refujdeki ağaçlara, ardından da demir korkuluklara çarparak durabildi. Hurdaya dönen minibüsteki C.Ç. araç içinde sıkışarak can verdi.
C.Ç.'nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak morga götürüldü.
- Mersin
Adana Otogarı'ndan çaldığı 01 COP 47 plakalı minibüsle kaçan C,Ç., Tarsus ilçesinde D-400 karayolu üzerine geldiğinde direksiyon kontrolünü kaybetti. Minibüs, önce refujdeki ağaçlara, ardından da demir korkuluklara çarparak durabildi. Hurdaya dönen minibüsteki C.Ç. araç içinde sıkışarak can verdi.
C.Ç.'nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak morga götürüldü.
- Mersin
Kaynak: DHA
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