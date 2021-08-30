Çaldığı araçla tatile giderken Bursa'da yakalandı
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Çaldığı araçla tatile giderken Bursa'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'den çaldığı hafif ticari araçla İstanbul'a tatile gitmek isteyen yabancı uyruklu genç, Bursa'da yakalandı.

Eskişehir'den çaldığı hafif ticari araçla İstanbul'a tatile gitmek isteyen yabancı uyruklu genç, Bursa'da yakalandı.

Batman'da üniversitede bilgisayar bölümü 2. sınıfında okuyan yabancı uyruklu A.A. (19), otostop yoluyla Batman'dan Eskişehir'e geldi. Eskişehir'de park halindeki bir aracın koltuğunda araç anahtarının olduğunu gören genç, araca binerek hızla uzaklaştı. Bir süre sonra aracını park ettiği yerde bulamayan sahibi, karakola giderek şikayetçi oldu. Plaka Takip Sistemi kayıtlarına göre Bursa istikametine seyir halinde olduğu öğrenilen şüpheliyi yakalamak için İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İnegöl'e giriş yapan aracı takibe alan ekipler, şüpheliye dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. İnegöl çıkışında önü kesilerek durdurulan araçtaki şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Salih Bilal Aslan/İHA)

Çaldığı araçla tatile giderken Bursa'da yakalandı
Çaldığı araçla tatile giderken Bursa'da yakalandı
Çaldığı araçla tatile giderken Bursa'da yakalandı
Çaldığı araçla tatile giderken Bursa'da yakalandı
Çaldığı araçla tatile giderken Bursa'da yakalandı
Çaldığı araçla tatile giderken Bursa'da yakalandı
Çaldığı araçla tatile giderken Bursa'da yakalandı
Çaldığı araçla tatile giderken Bursa'da yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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