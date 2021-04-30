Çaldığı araçla kaza yaptı, 4 yıldır ülkede kaçak yaşadığı anlaşıldı
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Çaldığı araçla kaza yaptı, 4 yıldır ülkede kaçak yaşadığı anlaşıldı

Çaldığı araçla kaza yaptı, 4 yıldır ülkede kaçak yaşadığı anlaşıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çaldığı araçla kaza yapan şahsın 4 yıldır ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çaldığı araçla kaza yapan şahsın 4 yıldır ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıktı.

Lefkoşa'da dün çaldığı aracı, park halinde bulunan iki araca çarpmasının ardından polis tarafından yakalanan Ahmad Adamu Muhammad'ın 4 yıldır ülkede kaçak yaşadığı belirlendi. Polis kazada yaralanan olmadığını, ancak çarpılan araçlarda toplam 11 bin TL'lik tahmini hasar meydana geldiğini belirterek zanlıyı mahkemeye sevk etti. Zanlının bugün çıkarıldığı mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Tahkikat Şubesinde görevli polis memuru Yaren Gülmez, kaza sonrası hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine zanlıdan kan ve idrar örneği alındığını belirtti. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından zanlının ülkede Eylül 2017 tarihinden itibaren kaçak olarak bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Mahkeme heyeti, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 1 ay cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak beklemesine karar verdi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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