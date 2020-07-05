ÇALDIĞI ARAÇLA KAÇARKEN ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ÇALDIĞI ARAÇLA KAÇARKEN ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

KÜÇÜKÇEKMECE'de lüks siteye giren cerrahi maskeli şüpheli, otoparkta bulunan yaklaşık 350 bin lira değerindeki arazi aracını çaldı.

ÇALDIĞI ARAÇLA KAÇARKEN ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ
05.07.2020 12:15 | Son Güncelleme: 05.07.2020 12:52
KÜÇÜKÇEKMECE'de lüks siteye giren  cerrahi maskeli şüpheli,  otoparkta bulunan yaklaşık 350 bin lira değerindeki arazi aracını çaldı. Çaldığı araçla polisten kaçan şüpheli 10 araca çarptı, bir evin bahçe duvarını yıktı. Hırsız yaya olarak olay yerinden kaçtı. Hırsızın aracı çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. 

Olay sabah saatlerinde Küçükçekmece'de lüks bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Villaların da bulunduğu site duvarını aşan cerrahi maskeli kişi site içerisinde dolaşmaya başladı. Bir süre site içinde bulduğu bir bisikletle dolaşan ve yaşının küçük olduğu tahmin edilen şüpheli,  bir villadan içeri girdi. Evde bulunanlara  da aldırış etmeyerek villa içinde değerli eşya aradı. Pikap tarzı arazi aracının anahtarını bulan şüpheli otoparkta bulduğu aracı çıkarmaya çalışırken 3 araca çarparak zarar verdi.

GÖREVLİ ENGEL OLMADI

Hızla çıkış kapısına doğru hareket eden  ve kameradan hırsızı fark eden güvenlik görevlisi aracı durdurmak istese de başarılı olamadı. Hızla siteden çıkan hırsız çaldığı araçla kaçmaya başladı. Güvenlik görevlisi de durumu polise ve araç sahibine haber verdi.

ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

İhbar üzerine polis ekipleri kaçan şüpheliyi  yakalamak için harekete geçti. Bir polis ekibi aracı görerek kovalamaya başladı.  Söğütlüçeşme Mahallesi ve Kanarya Mahalle'sinde ara sokaklarında  kaçmaya çalışan şüpheli için  polis ekipleri olası kaçış noktalarında önlem aldı. Polisten kaçmaya çalışan şüpheli ara sokaklarda çok sayıda araca çarptı, bir evin bahçe duvarını yıktı. Mahalle aralarında izini kaybettirmeyi başaran kişi, bir sokakta çaldığı aracı bırakarak yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri  araç çevresine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.  İlk etapta şüphelinin  toplam 10 araca zarar verdiği tespit edildi.

"ÖLÜM MAKİNESİ GİBİ"Sabah duydukları gürültülerle uyandıklarını söyleyen mahalle sakinleri sokak üzerinde çok sayıda aracın zarar gördüğünü ve bir duvarın yıkıldığını gördü. Yaşanılan olayı anlatan mahalle sakini Mahmut Baykara "Bir gümleme sesiyle uyandık.  İnsanların üzerine sürmüş. Ölüm makinesi gibi. Tanımıyoruz normal bir insan değil. Halkalı'da bir siteden aracı çalıyor. Anahtarı alıyor mahallelerde eziyor. Duvarı yıktı. Araçlara çarptı. Kanarya'da en az 20 araba vardır böyle. Çarpa çarpa gitmiş. Ölüm makinesi adam" şeklinde konuştu.

Otomobili zarar gören Mehmet Çetinkaya ise, "Sabaha karşı adamın birisi araba çalmış. Bizim sokaktan geçerken tüm arabalara çarpmış.  Buradan dönerken arkadan vurmuş. Başka caddelerde de başka araçlara vurmuş" diye konuştu.

HIRSIZLIK ANI  KAMERADA

Yaşanılan hırsızlık olayı sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yüzünde maske ile site içerisine giren şüpheli  bir süre sonra otoparka yöneliyor.  Buradan arazi aracını alan şüpheli  manevra yaparken araçlara çarpıyor ve kaçıyor ve kendisini  durdurmaya çalışan güvenlik görevlisinin yanından geçerek çıkış kapısından kaçıyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü Haber
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor Haber
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti Haber
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz Haber
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Rize'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk 12 kilometre uzaklıkta bulundu Haber
Rize'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk 12 kilometre uzaklıkta bulundu
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok Haber
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Küçükçekmece'de dehşet; önce eski eşini silahla vurdu sonra intihar etti
Küçükçekmece'de dehşet; önce eski eşini silahla vurdu sonra intihar etti
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı okullarda alınması gereken önlemleri madde madde sıraladı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı okullarda alınması gereken önlemleri madde madde sıraladı
Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor
Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Memurenin kalçasını elleyen müdür tacizden ceza aldı; Yargıtay, 'Babacan tavır' diyerek kararı bozdu
Memurenin kalçasını elleyen müdür tacizden ceza aldı; Yargıtay, "Babacan tavır" diyerek kararı bozdu
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı
Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak
Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Son dakika: Sakarya Valisi: Fabrikada denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı
Son dakika: Sakarya Valisi: Fabrikada denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Milli futbolcu Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Esra Erdoğan Berat Albayrak Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Buse Varol Zeki Müren Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Falcao Fatih Terim Bülent Uygun Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Su Düğün Bakan Sakarya
Şu an buradasınız: ÇALDIĞI ARAÇLA KAÇARKEN ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 13:10:56. #1.14#
title