Çaldığı araca farklı plaka takan zanlı kameralar sayesinde yakalandı - Haberler
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Çaldığı araca farklı plaka takan zanlı kameralar sayesinde yakalandı

AA, Sertaç Bulur - Güncel
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Çaldığı araca farklı plaka takan zanlı kameralar sayesinde yakalandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde çaldığı araca başka bir aracın plakasını takan şüpheli, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını izleyen görevlilerin dikkati ve yönlendirmesiyle trafik ekiplerince yakalandı.

SİNCAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde çaldığı araca başka bir aracın plakasını takan şüpheli, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını izleyen görevlilerin dikkati ve yönlendirmesiyle trafik ekiplerince yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan görsel paylaşıma göre, KGYS izleme görevlisi, başka bir araçtan çaldığı plakayı çalıntı lüks araçta kullanan şüphelinin Sincan'dan Şaşmaz yönüne gittiğini tespit etti.

KGYS görevlisinin yaptığı telsiz anonsunu takip eden trafik polisleri, yoğunluk nedeniyle kavşakta durmak zorunda kalan zanlının kullandığı aracı kenara çekmek istedi. Diğer otomobillerin arasından kaçmaya çalışan şüpheli, kavşağa gelen takviye trafik polislerinin yardımıyla durduruldu.

Trafik ekiplerince aracından indirilerek gözaltına alınan zanlı, Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Burada ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

AA / Sertaç Bulur - Güncel

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Ankara, Sincan, Medya, Güncel, Haberler

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