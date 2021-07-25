Çaldığı araç ile hırsızlık yapan şahıs yakalandı
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Çaldığı araç ile hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Çaldığı araç ile hırsızlık yapan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de çaldığı araç ile bağ evlerinden hırsızlık yapan şahıs, polis ekipleri tarafından yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri'de çaldığı araç ile bağ evlerinden hırsızlık yapan şahıs, polis ekipleri tarafından yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hacılar ilçesinde Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) düşen ve çalıntı olduğu tespit edilen 06 YKP 30 plakalı otomobil, polis ekipleri tarafından takibe alındı. Daha sonra yapılan çalışmalar ile araçla daha önce Hacılar ilçesindeki ve Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi'ndeki bağ evlerinde hırsızlık yapıldığı belirlendi. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından otomobil Hacılar yolu üzerinde durduruldu.

Otomobil içindeki şahıs, gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürülürken, çalıntı otomobil de çekici ile kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Çaldığı araç ile hırsızlık yapan şahıs yakalandı
Çaldığı araç ile hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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