Çaldığı altınlar imitasyon çıkan soyguncu: Zevk için yaptım, o da sahte çıktı (2)
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Çaldığı altınlar imitasyon çıkan soyguncu: Zevk için yaptım, o da sahte çıktı (2)

09.02.2021 18:02 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:06
Çaldığı altınlar imitasyon çıkan soyguncu: Zevk için yaptım, o da sahte çıktı (2)

TUTUKLANDI Konya'da çeyrek altın alma bahanesiyle dükkanına girdiği kuyumcuyu tabancayla tehdit ederek, vitrindeki bilezikleri gasbedip, kaçan ve aldığı bilezikler imitasyon çıkan Sezer Karga (35), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI 

Konya'da çeyrek altın alma bahanesiyle dükkanına girdiği kuyumcuyu tabancayla tehdit ederek, vitrindeki bilezikleri gasbedip, kaçan ve aldığı bilezikler imitasyon çıkan Sezer Karga (35), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Haber: Adem YILDIZ/ Konya - DHA


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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