Çaldığı altınlar imitasyon çıkan soyguncu: Zevk için yaptım, o da sahte çıktı (2)
09.02.2021 18:02 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:06
TUTUKLANDI Konya'da çeyrek altın alma bahanesiyle dükkanına girdiği kuyumcuyu tabancayla tehdit ederek, vitrindeki bilezikleri gasbedip, kaçan ve aldığı bilezikler imitasyon çıkan Sezer Karga (35), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Konya'da çeyrek altın alma bahanesiyle dükkanına girdiği kuyumcuyu tabancayla tehdit ederek, vitrindeki bilezikleri gasbedip, kaçan ve aldığı bilezikler imitasyon çıkan Sezer Karga (35), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber: Adem YILDIZ/ Konya - DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı