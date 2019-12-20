Çaldığı aküleri bebek arabasıyla taşırken yakalandı

20.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:42

Kayseri'de bir şüpheli, kamyonetlerden çaldığı iki aküyü bebek arabasıyla taşırken gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde araçlardan akü hırsızlığı olaylarının yaşandığı Danişmentgazi ve Osmanlı mahallelerinde gece devriyesi faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Polis, saat 04.00 sıralarında, kamyonetlerden çaldığı iki aküyü bebek arabasıyla taşıyan Sinan G'yi yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA