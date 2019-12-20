Çaldığı aküleri bebek arabasıyla taşırken yakalandı
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Çaldığı aküleri bebek arabasıyla taşırken yakalandı

Kayseri'de bir şüpheli, kamyonetlerden çaldığı iki aküyü bebek arabasıyla taşırken gözaltına alındı.

20.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:42
Çaldığı aküleri bebek arabasıyla taşırken yakalandı

'de bir şüpheli, kamyonetlerden çaldığı iki aküyü bebek arabasıyla taşırken gözaltına alındı.

İl Asayiş Şubesi Oto ekipleri, son günlerde araçlardan akü hırsızlığı olaylarının yaşandığı Danişmentgazi ve Osmanlı mahallelerinde gece devriyesi faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Polis, saat 04.00 sıralarında, kamyonetlerden çaldığı iki aküyü bebek arabasıyla taşıyan Sinan G'yi yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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