Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştırdı Adıyaman'da kuyumcuya giren bir kişi parasıyla 360 dolar aldıktan sonra, tezgahın üzerindeki 50 bin doları çaldı.

Adıyaman'da kuyumcuya giren bir kişi parasıyla 360 dolar aldıktan sonra, tezgahın üzerindeki 50 bin doları çaldı. Saniyeler içerisinde çaldığı dolarları kemerine sıkıştıran şahıs, iş yerinin güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, Atatürk Caddesi Ulu Cami Karşısındaki Abuzer Karataş'a ait kuyumcuda meydana geldi. Sabah iş yerini açıp ve altınları tezgaha yerleştirirken içeriye müşteri girdi. Şahıs dolar almak istediğini söyledi.

Kuyumcuya 2500 TL veren ve bu parayla 360 Dolar almak istediğini söyledi. Kuyumcu Türk Lirasını alıp kasadan Dolar vermek isterken, müşteri kılığındaki hırsız tezgahın üzerinde para sayma makinasının yanında bulunan bir deste doları gözüne kestirdi.

Uygun bir anı bekleyen şahıs saniyeler içerisinde tezgahın üzerindeki 50 bin Doları (Yaklaşık 350 bin TL) alarak T-Shırt ünün altından kemerine sıkıştırdı. Çok kısa sürede gerçekleşen hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şahıs, satın aldığı 360 Doları alan şahıs iş yerinden ayrıldı.

İşletme sahibi doların yerinde olmadığını fark edince polise haber verdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını izleyerek, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA