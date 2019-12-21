Çaldığı 250 kiloluk çelik kasanın üzerine düşmesiyle ayağı kırıldı (2)
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Çaldığı 250 kiloluk çelik kasanın üzerine düşmesiyle ayağı kırıldı (2)

TUTUKLANDILARKonya'da, bir inşaat firmasının ofisinden çelik kasa çalarken kasanın ayağına düşmesi sonucu ayağında kırık oluşan İbrahim Yardım ve suç ortakları Mehmet Ali Bektaş ve Mehmet Bektaş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

21.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:25
Çaldığı 250 kiloluk çelik kasanın üzerine düşmesiyle ayağı kırıldı (2)

TUTUKLANDILAR

'da, bir inşaat firmasının ofisinden çelik kasa çalarken kasanın ayağına düşmesi sonucu ayağında kırık oluşan İbrahim Yardım ve suç ortakları Mehmet Ali Bektaş ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
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