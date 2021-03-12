Çaldığı 1000 Euro ile kaçan hırsızı çelme takıp düşürerek yakalattı

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde girdiği kuyumcuda döviz almak istediğini söyleyip; getirilen 1000 Euro'yu alıp kaçmaya çalışan A.K., bir bankanın güvenlik görevlisinin çelme takıp düşürmesiyle yakalandı.

Emirdağ ilçesindeki Uzun Çarşı'da bulunan bir kuyumcu dükkanına giren A.K., iş yeri sahibinin eşi A.Ç.'ye 1000 Euro döviz almak istediğini söyledi. 1000 Euro'yu alıp parasını vermeden kaçan A.K.'nin ardından iş yerinden çıkan A.Ç., "Hırsız var" diye bağırıp soyguncunun peşinden koşmaya başladı. Çevredeki esnaf ve o sırada Emirdağ Saat Kulesi civarında devriye görevi yapan sivil polis memurları da soyguncunun peşine düştü. Kovalamaca sırasında bir bankanın güvenlik görevlisi A.K.'nin ayağını çelme takıp düşürdü. A.K. polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. A.K.'nin çaldığı 1000 Euro A.Ç.'ye teslim edildi.Çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER