Çalan telefonla yıkılan binadan son anda kurtuldular
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Çalan telefonla yıkılan binadan son anda kurtuldular

03.11.2020 17:19 | Son Güncelleme: 03.11.2020 17:24
Çalan telefonla yıkılan binadan son anda kurtuldular

İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki diş kliniğinden son anda kurtulan Olcay Maşa, kendilerinden 2 saniye önce depremi hisseden kardeşlerinden aldıkları telefonla kaçmaya başladıklarını söyledi.

İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki diş kliniğinden son anda kurtulan Olcay Maşa, kendilerinden 2 saniye önce depremi hisseden kardeşlerinden aldıkları telefonla kaçmaya başladıklarını söyledi.

Olcay Maşa, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem sırasında ablası Neslihan Maşa'nın diş randevusu için Rıza Bey Apartmanı'nın 1. katındaki diş kliniğinde bulunduklarını anlattı.

Ablasının tedavisi sırasında depremin merkez üssüne yakın konumdaki Güzelbahçe Yelki Mahallesi'nde oturan kardeşinden telefon geldiğini belirten Maşa, şöyle konuştu:

"Kardeşim 'Abla deprem oluyor' dedi. Önce onun hissetmesi, bizi hayata bağlayanlardan biri de o. Ben de dedim ki nasıl yani, bizde daha sallantı yoktu. Sonra biz sallanmaya başladık, 2 saniye galiba. O sırada doktor 'Deprem oluyor kaçın.' dedi. Hayatımda ilk defa deprem olduğunda hiç durmadık, koşmaya başladık."

Maşa, en hızlı şekilde polikliniğin kapısından çıktıklarını belirterek, "Yerler moloz doluydu, başlamış dökülmeye. Ben kaydım düştüm, ablam beni tutup kaldırdı. Kaldırmasıyla 'Olcay koş' dedi. Duvarların açıldığını gördüm, 1 karış, 2 karış, çat pat, her yerden üzerimize duvarlar düşmeye başladı." dedi.

"Ben çıktığım an bina çöktü"

Neslihan Maşa ise tedavisi sırasında dişçi koltuğunun sallanmaya başladığını belirterek, "Ben Arda Bey'in (diş hekimi) koltuğu salladığını düşündüm. Ondan sonra 'koşun' dedi. Merdivenin orada düşen kardeşimi kaldırdım. Arda Bey'in çalışanları 'bina yıkılıyor' dediği an ben bir tek toz toprağı gördüm. 'Bina üstümüze yıkılıyor herhalde' dedim. Hayatımızı kaybediyoruz diye düşündüm. Ben çıktığım an bina çöktü." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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