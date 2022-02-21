ÇALACAKLARI OTOMOBİLİ SOKAKLARDA BÖYLE ARAMIŞLAR

İSTANBUL'da hırsızlık için girdikleri evlerden aldıkları kontak anahtarları ile park halindeki otomobilleri çalan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin kontak anahtarı ile sokaklarda dolaşarak çalacakları otomobili arama görüntüleri güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güngören, Merkez mahallesi, Kırlangıç sokak üzerinde bulunan H.H.A.'nın evine giren hırsızlar içerde buldukları kontak anahtarı ile park halindeki otomobili çalarak kaçtı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis hırsızların güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Görüntülerde şüphelilerin kontak anahtarının ait olduğu otomobili bulabilmek için yakın sokaklarda dakikalarca dolaştıkları görüldü.

Görüntü dökümü

şüphelilerin adliyeye sevki