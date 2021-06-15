Çalacak bir şey bulamayan hırsız bıldırcın çaldı

Şanlıurfa'da bir yerel televizyon kanalının bahçesine giren hırsız, umduğunu bulamayınca 3 adet bıldırcın kuşunu çaldı.

Şanlıurfa'da bir yerel televizyon kanalının bahçesine giren hırsız, umduğunu bulamayınca 3 adet bıldırcın kuşunu çaldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Bıçakçı Mahallesi'nde yaşandı. Henüz kimliği belirlenemeyen bir hırsız, Şanlıurfa'da yayın hayatını sürdüren Kanal Urfa Televizyonu'n bulunduğu binanın bahçesine girdi. Burada bir süre oyalanan hırsız, çalacak bir şey bulamayınca bahçede kafes içerisinde bulunan 3 adet bıldırcın kuşunu çaldı.

Televizyon çalışanlarından Faysal Çağla, bıldırcın kuşlarının maddi olarak yüksek bir değerinin olmadığını fakat hırsızlık boyutunun küçüklük ya da büyüklükle derecelendirilmemesi gerektiğini belirtti. Çağla, hırsızın bulunarak cezalandırması için şikayetçi olduklarını aktardı.

Duvar üstünden atlayarak bıldırcın kuşlarını çalan hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı