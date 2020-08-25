Çal Ziraat Odası Başkanı Çil'den üzümde taban fiyatı açıklaması Açıklaması
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Çal Ziraat Odası Başkanı Çil'den üzümde taban fiyatı açıklaması Açıklaması

Çal Ziraat Odası Başkanı Haşim Ahmet Çil, üzümde taban fiyatın piyasa koşullarına göre belirlendiğini bildirdi.

Çal Ziraat Odası Başkanı Çil'den üzümde taban fiyatı açıklaması Açıklaması
25.08.2020 12:57 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:57

Çal Ziraat Odası Başkanı Haşim Ahmet Çil, üzümde taban fiyatın piyasa koşullarına göre belirlendiğini bildirdi.

Çil, yaptığı yazılı açıklamada, Çal Belediyesi, üreticiler ve alıcı firmalarla görüşüp üzümde taban fiyatı belirlediklerini belirtti.

Fiyatın açıklanmasının ardından CHP Çal İlçe Başkanı Ömer Dağlı'nın basına yansıyan bazı açıklamalarının olduğunu vurgulayan Çil, şunları kaydetti:

"Kendisi bizi eleştirdi ancak Sayın Dağlı'nın belirlenen taban fiyatının altında üzüm aldığı ortaya çıktı. Bekilli'deki bir firma adına üzüm alan Ömer Dağlı, CHP Genel Merkezi'ne de asılsız bilgiler verip, onları da yanlış bilgilendirdi. Dağlı, taban fiyatın altında üzüm alımı yaptı. Belirlediğimiz taban fiyatını eleştiren Dağlı, daha ucuza üzüm kapmanın derdinde. Üzümde taban fiyat piyasa koşullarına göre belirlendi. Ne üretici ne de alım yapan firmalar zorda kalsın istemedik. Bu yıl korona var. Firmalar ve üreticiler dayanışma içerisinde bu zorlu günleri atlatmalı."

Kaynak: AA

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