Çal Mağarası 11 ayda 182 bin turiste ev sahipliği yaptı
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Çal Mağarası 11 ayda 182 bin turiste ev sahipliği yaptı

15.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:43
Çal Mağarası 11 ayda 182 bin turiste ev sahipliği yaptı

Trabzon'da sarkıtları, dikitleri, deresi, şelaleleri ve göletleri ile yer altındaki "saklı cennet" olarak nitelendirilen Çal Mağarası, yılın 11 ayında 182 bin 511 turiste ev sahipliği yaptı.

Trabzon'da sarkıtları, dikitleri, deresi, şelaleleri ve göletleri ile yer altındaki "saklı cennet" olarak nitelendirilen Çal Mağarası, yılın 11 ayında 182 bin 511 turiste ev sahipliği yaptı.

Dünyanın en uzun ikinci mağarası kabul edilen ve "yer altındaki saklı cennet" olarak nitelendirilen Çal Mağarası, ziyaretçilerine dört mevsim eşsiz güzellikler sunuyor.

Yabancı turistlerin de son yıllarda uğrak mekanları arasında yer alan mağara, üzerindeki tarihi kalesiyle görenleri adeta büyülüyor.

Ziyaretçilerini ilk olarak içinden geçen deresiyle karşılayan mağara, girişinden 200 metre sonra iki kola ayrılıyor. Mağaranın sol kolunda 150, sağ kolunda ise 400 metrelik yürüyüş yolu bulunuyor.

Çatlaklar sayesinde dış ortamla rahat hava akışı bulunan, yer altında olmasına rağmen vadide yüründüğü hissini veren mağaradan geçen derenin derinliği mevsimsel olarak değişiyor.

Yağışlı mevsimlerde 1,5 metreye yükselen mağaradaki suyun derinliği, yaz aylarında 25 santimetreye kadar düşüyor.

Çal Mağarası, doğal güzelliklerinin yanı sıra üzerinde bulunan kalesindeki çay evi, otantik kafe ve yöresel lezzetleriyle de ilgi görmeye devam ediyor.

Bu sezon Kovid-19 pandemi tedbirleri altında ziyarete açık tutulan mağara, yılın 11 ayında 182 bin 511 yerli ve yabancı turisti ağırladı.

"Çal Mağarası'nın tabiat güzellikleri görülmeye değer"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AA muhabirine, Çal Mağarası'nın Karadeniz'in en önemli doğal ve turistik mekanlarından biri olduğunu söyledi.

Mağaranın tabiat güzelliklerinin görülmeye değer olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, mağarayı daha cazip hale getirmek için gayret ettiklerini dile getirdi.

Zorluoğlu, çalışmalar kapsamında mağara içindeki ahşap yürüyüş yolunun paslanmaz çelik olarak yenilendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra mağara içi acil durum planına göre kamera sistemi, aydınlatma sistemleri, alarm sistemleri, acil durum çıkış noktaları düzenlenmiştir. Şimdi de ziyaretçilerimize hizmet verecek bilet ve ürün satış alanı, kafe ve seyir terasının yapım çalışmaları sürüyor. Kısa sürede tamamlayacağımız çalışmalarımızla Çal Mağarası her açıdan çok daha cazip hale gelecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Yılmaz Karakurum

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