Çal Kanyonu'na Türkiye'nin en uzun asma köprülü yürüyüş yolu
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Çal Kanyonu'na Türkiye'nin en uzun asma köprülü yürüyüş yolu

DENİZLİ merkeze 60, Çal ilçesine 7 kilometre mesafedeki, Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Çal Kanyonu'nda bulunan 300 metre uzunluğundaki asma köprülü yürüyüş yolu, 3 bin metreye çıkarılacak.

Çal Kanyonu'na Türkiye'nin en uzun asma köprülü yürüyüş yolu
06.06.2020 09:41 | Son Güncelleme: 06.06.2020 09:45

DENİZLİ merkeze 60, Çal ilçesine 7 kilometre mesafedeki, Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Çal Kanyonu'nda bulunan 300 metre uzunluğundaki asma köprülü yürüyüş yolu, 3 bin metreye çıkarılacak. Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği kanyondaki yürüyüş yolunun bitmesiyle Çal Kanyonu, Türkiye'nin en uzun asma köprülü yürüyüş yollarından biri olacak.

Çal ilçesinde yaklaşık 120 metre derinliğindeki vadide bulunan, 2 bin 500 metre uzunluğundaki Çal Kanyonu, 2003 yılında dönemin valisi merhum Recep Yazıcıoğlu'nun ilk kez rafting yapmasıyla gündeme geldi. Turizmin geliştirilmesi için hazırlanan proje kapsamında 2011 yılında Çal Kanyonu'na 220 metre uzunluğunda asma köprülü yürüyüş yolu yapıldı. Kanyonun turizme açılmasıyla ziyaretçiler, bu yürüyüş yolunu kullanarak, kanyonda ilerleyip, eşsiz manzaranın tadını çıkarabiliyor. Kanyondan geçen suyun derinliği yer yer 2 metreyi bulurken, içinde Bizans ve Roma dönemlerine ait anıt mezarlar da yer alıyor. Özellikle, yaz aylarında kanyon suyunun serinliği, eşsiz manzarası ve güzelliği ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

ASMA KÖPRÜLÜ YÜRÜYÜŞ YOLU 3 BİN METREYE ULAŞACAKÇal Belediyesi kanyondaki yürüyüş yolunu uzatmak için çalışma başlattı. Tamamen belediye imkanlarıyla başlatılan çalışmalar kapsamında asma köprülü yürüyüş yolunun uzunluğu 3 bin metreye kadar ulaşacak. Fethiye'de Saklıkent'e rakip olması beklenen kanyondaki yürüyüş yoluna proje kapsamında dinlenme alanları, kafeterya, fotoğraf çekme alanları ve cam terasların olduğu alanlar da yapılacak.'2021 MAYISINDA TURİZME AÇMAYI PLANLIYORUZ'

Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan, kanyondaki asma köprülü yürüyüş yolunun bitmesiyle Türkiye'nin en uzunu olacağını belirterek, "Çal Kanyonu, Büyük Menderes Nehri'nin içinden geçtiği, derinliği 120 metreyi bulan ve genişliği yer yer 80 metreye kadar çıkan bir yapıya sahip. Bitki örtüsüyle kaplı kanyonun altında ve üzerinde tarihi değirmenler ve mağaralar bulunuyor. 2011'de 140 metre uzunluğunda yürüyüş yolu yapılmış, biz de bu yolu belediye imkanlarıyla yaklaşık 300 metreye kadar uzattık. Amacımız devam eden çalışmalarla yürüyüş yolunu 3 bin metreye çıkarmak. Belediye işçileri dik ve zorlu alanlarda dikkatli bir şekilde kanyona da zarar vermeden çalışıyor. Kanyonu iki tarafından yürüyüş yolu yapacağız. 500 metresi çok zorlu bir etap. Hedefimiz 2021 yılı mayıs ayında burayı turizme açmak. Biz çok iddialıyız, Çal Kanyon'u yürüyüş yolunun bitmesiyle önemli turizm merkezlerinden biri olacak. Türkiye'nin en uzun asma köprülü yürüyüş yollarından biri Çal Kanyonu'nda olacak" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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