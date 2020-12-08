Çal'ın eski belediye başkanlarından Hoşgül, hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çal'ın eski belediye başkanlarından Hoşgül, hayatını kaybetti

08.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:07
Çal'ın eski belediye başkanlarından Hoşgül, hayatını kaybetti

Denizli'nin Çal ilçesinde bir dönem belediye başkanlığı yapan Ali Mehmet Hoşgül, yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Çal ilçesinde bir dönem belediye başkanlığı yapan Ali Mehmet Hoşgül, yaşamını yitirdi.

Çal'da 1994-1999 yılları arasında belediye başkanlığı yapan 64 yaşındaki Ali Mehmet Hoşgül, iki hafta önce kalp krizi geçirdi.

Kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Hoşgül, bu sabah hayatını kaybetti.

Hoşgül, İsmailler Mahallesinde evinin önünde kılınan namazın ardından Çal Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

İlgili Haberler

Tosya eski Belediye Başkanı Yücel, koronavirüsten hayatını kaybetti
Tosya eski Belediye Başkanı Yücel, koronavirüsten hayatını kaybetti
Eski Fransa Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
Eski Fransa Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
Çaykur Rizesporlu eski futbolcu Mohamed Abarhoun, hayatını kaybetti
Çaykur Rizesporlu eski futbolcu Mohamed Abarhoun, hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Destici Muhsin Fahrizade
Magazin Yıldız Tilbe Haluk Bilginer Gonca Vuslateri Aras Bulut İynemli
Spor Caner Erkin Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Türk Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çal'ın eski belediye başkanlarından Hoşgül, hayatını kaybetti - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 15:07:51. #1.14#
title