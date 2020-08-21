Çal'dan Hollanda'ya 35 bin maske ihraç edildi Denizli'de, Çal Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kursta, kadın kursiyerler aile ekonomisine katkı sağlayarak yurt dışına maske üretiyor.

Denizli'de, Çal Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kursta, kadın kursiyerler aile ekonomisine katkı sağlayarak yurt dışına maske üretiyor. Üretimin ilk gününden bugüne kadar Hollanda'ya 35 bin maske ihraç edildiği belirtildi.

Denizli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Çal ilçe Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta, usta öğreticiler ve kadın kursiyerler aile ekonomisine katkıda bulunurken, korona virüs dolayısıyla sağlık için maske üretimine devam ediyor. Çal ilçe Kaymakamı Selin Sarı, Kovid-19 ile mücadelede maske üreten öğretmenler, öğrenciler ve usta öğreticileri ziyaret ederek, üretim hakkında bilgi aldı. Kaymakam Sarı, "Atölyede çalışmalar gerçekten çok güzel ilerliyor, Kovid-19 tedbirlerini alarak çalıştıklarını gördüm. Atölyede kadınlarımızı bu çalışmalarından dolayı gurur duydum. Kadınlarımız ailelerine ekonomik katkı sağlarken, Hollanda'ya maske ihraç edilmesi de ayrı bir güzel durum, herkese çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

Maske üretim atölyesinde günlük yaklaşık olarak 41 bin ultrasonik maske üretildiği ve Hollanda'ya ise 35 bin maskenin ihraç edildiği belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA