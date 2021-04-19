Çal'da su kesintisi uyarısı
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Çal'da su kesintisi uyarısı

Çal'da su kesintisi uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin içme suyu deposu bakım ve temizlik çalışmaları nedeniyle 20 Nisan 2021 Salı günü Çal ilçesi Akkent Mahallesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin içme suyu deposu bakım ve temizlik çalışmaları nedeniyle 20 Nisan 2021 Salı günü Çal ilçesi Akkent Mahallesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün Çal ilçesi Akkent Mahallesinde içme suyu deposundaki bakım ve temizlik çalışması nedeniyle su kesintisine gidileceğini açıkladı. Bu kapsamda, 20 Nisan 2021 Salı günü 08.00 ile 17.00 saatleri arasında Çal ilçesi Akkent Mahallesinde planlı su kesintisi yapılacak. Mahalle sakinlerinin kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olduğu, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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