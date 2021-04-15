Çal'da polis olmak isteyen gençlere ücretsiz parkur
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çal'da polis olmak isteyen gençlere ücretsiz parkur

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Çal'da polis olmak isteyen gençlere ücretsiz parkur

Denizli'nin Çal ilçesinde polis olmak için sınava başvuru yapan adaylar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan ücretsiz parkur çalışma kursu açtı.

Denizli'nin Çal ilçesinde polis olmak için sınava başvuru yapan adaylar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan ücretsiz parkur çalışma kursu açtı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada 8 bin polis alımı yapılacağı duyurusunun ardından, Çal ilçesinde polis olmak için başvuru yapan gençler Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından fiziki yeterlilik sınavına hazırlanan adaylara spor salonunda ücretsiz parkur kursu açtı. Spor eğitmeni tarafından adaylara hız, zaman, taktik, kondisyon ve adayların süreleri iyi kullanmaları konusunda eğitimler gerçekleştiriliyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tayfur Öztepe; "Son 3 yıldır ücretsiz olarak düzenlediğimiz polislik jandarma, bekçilik, mili savunma üniversitesi ve spor akademisi özel yetenek sınavlarına hazırlık kursumuz bu yılda 16 gencimizin katılımı ile spor salonumuz, stadımız ve Çal Belediyesi fitness salonunda uzman antrenörlerimiz tarafından uygulanan program dahilinde haftanın 5 günü Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemler eşliğinde devam ediyor. Gençlerimize Meslek edindirme anlamında önemli bir kurs olduğunu düşünüyorum. Buradan Çal'daki, Baklan'daki, Bekilli'deki ve diğer yakın ilçelerdeki lise ve üniversite mezunu gençlerimize sesleniyorum. Ücretsiz olarak açtığımız bu kursumuzda parkurumuzu da sınav sistemi ile birebir aynı olacak şekilde spor salonumuzda sizler için hazırladık. Bu kurs sayesinde inşallah sizlerde hayallerinize kavuşarak bir meslek sahibi olursunuz, bu sayede bizim de çorbada bir tuzumuz olmuş olur" diye konuştu.

Jandarma ve polis kursiyerler bilgilendirmelerde bulundu

Çal ilçesinde polis olmak için başvuru yapan adaylar, ücretsiz kurulan parkurda çalışmalarını sürdürürken Çal İlçe Jandarma Komutanı Adem Takan, İlçe Emniyet Amiri Raşit Çetinkaya kursiyer öğrencileri ziyarette bulundu. Kursiyer öğrencilere başarılar dileyerek Polislik ve Jandarma konusunda bilgilendirmelerde bulundu. - DENİZLİ

Çal'da polis olmak isteyen gençlere ücretsiz parkur
Çal'da polis olmak isteyen gençlere ücretsiz parkur
Çal'da polis olmak isteyen gençlere ücretsiz parkur
Çal'da polis olmak isteyen gençlere ücretsiz parkur
Çal'da polis olmak isteyen gençlere ücretsiz parkur
Çal'da polis olmak isteyen gençlere ücretsiz parkur

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Antony Blinken Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Burak Deniz Hande Erçel Caner Cindoruk
Spor Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çal'da polis olmak isteyen gençlere ücretsiz parkur - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 15:01:54. #1.15#

title