Çal'da Kur'an kursları arası spor turnuvaları düzenlenecek

Denizli'nin Çal ilçesinde camilerde Kur'an kursu eğitimi gören kız ve erkek öğrenciler arasında farklı branşlarda spor turnuvaları düzenlenecek.

Çal Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tayfur Öztepe, ilçe merkezi ile mahallelerdeki camilerde görev yapan imamlarla Çarşı Camisi'nde toplantı yaparak, "Yaz Kur'an Kurslarında Spor Yapıyoruz Projesi" hakkında bilgi verdi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü iş birliğiyle her yıl ilçe merkezi ve mahallelerdeki Kur'an kurslarına katılım sağlayan öğrencilere yönelik farklı etkinlikler organize ettiklerini ifade eden Öztepe, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında cami ve Kur'an kurslarındaki 7-18 yaş arası çocuk ve gençlere sporu sevdirmek, yaz tatillerini spor yaparak değerlendirmelerini sağlamak, onları zararlı ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla camilerde Kur'an kursu eğitimi gören kız ve erkek öğrenciler arasında futsal, dart ve körling branşlarında turnuvalar düzenleyeceğiz. Planlanan spor turnuvalarının yaş kategorileri, kuralları ve turnuva tarihleri için çalışma başlattık. Önceki yıllarda düzenlediğimiz ve geleneksel hale getirdiğimiz spor turnuvalarının bu yıl kapsamını biraz daha genişlettik. Bu amaçla kız Kur'an kursu öğrencilerimize yönelik dart ile yeni bir spor olan körling branşlarında da ilçe spor salonumuzda turnuvalar organize edeceğiz."

Kaynak: AA