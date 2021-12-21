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Çal'da futsal coşkusu

Çal'da futsal coşkusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Çal Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen Okul Sporları Futsal Küçük Erkekler müsabakaları tamamlandı.

Çal Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen Okul Sporları Futsal Küçük Erkekler müsabakaları tamamlandı. Büyük coşkuya sahne olan maçlarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Okul Sporları farklı branşlarda merkez ve ilçelerimizde doludizgin devam ediyor. Çal Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organize ettiği Futsal müsabakaları 6 takım ve 51 sporcunun katılımı ile Çal Spor Salonunda düzenlendi. Heyecanın ve temponun yüksek olduğu müsabakalar sonucunda Çal Cumhuriyet Ortaokulu Şampiyon oldu. Düzenlenen ödül töreninde derece alan okullara ödülleri İl hakemleri tarafından verildi. Dereceye giren okullar; Çal Cumhuriyet O.O, Bekilli 30 Ağustos O.O, Şehit Ramazan US İmam Hatip O.O, Sazak O.O oldu. - DENİZLİ

Çal'da futsal coşkusu

Çal'da futsal coşkusu

Çal'da futsal coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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