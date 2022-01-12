Çal'da 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi tanıtıldı - Haberler
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Çal'da 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi tanıtıldı

Çal'da 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi tanıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Çal ilçesinde jandarma ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında annelere yönelik uyuşturucu ile mücadele konusunda Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması (UYUMA) hizmetler hakkında bilgi verdi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Çal ilçesinde jandarma ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında annelere yönelik uyuşturucu ile mücadele konusunda Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması (UYUMA) hizmetler hakkında bilgi verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi, Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonuyla Çal ilçesine bağlı mahallelerde anne ve anne adaylarına bilgilendirme gerçekleştirildi. Eğitimde Jandarma ekipleri Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması (UYUMA) hakkında bilgilendirmelerde bulundu. İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Kısım Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitim programında kadınlara, 18 yaş ve altı çocukların uyuşturucu maddeyle tanışma yaşında olabileceği ve dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılarak, annelerin çocuklarını iyi tanımalarını, sosyal hayat çevrelerini de iyi bilmeleri gerektiği belirtildi. Ekipler, anne ve anne adaylarının cep telefonlarına KADES ve UYUMA uygulamalarının yükletilmesini sağladı. - DENİZLİ

Çal'da 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi tanıtıldı

Çal'da 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi tanıtıldı

Çal'da 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi tanıtıldı

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