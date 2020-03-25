Çal'da bin 250 hayvana aşı yapıldı Denizli Çal İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede çeşitli hastalıklara karşı büyük ve küçükbaş hayvanlar ile sokak hayvanları da olmak üzere yaklaşık bin 250 hayvana aşı yaptı.

Denizli Çal İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede çeşitli hastalıklara karşı büyük ve küçükbaş hayvanlar ile sokak hayvanları da olmak üzere yaklaşık bin 250 hayvana aşı yaptı.

Çal ilçesinde hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler tarafından 1 hafta içerisinde 11 mahallede sahipli ve sahipsiz 450 hayvana kuduz aşısı yaptı. Brucella ve şap başta olmak üzere ayrıca ilçedeki 800 büyük ve küçükbaş hayvana da aşı yapıldı. Aşı çalışmalarının 2020 yılının ilk 1'inci dönemi kapsamındaki aşılama dönemi içerisinde yapıldığı belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA