Çal-Belevi'nde su kesintisi olacak
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Çal-Belevi'nde su kesintisi olacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çal-Belevi'nde su kesintisi olacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin içme suyu deposu bakım ve temizlik çalışmaları nedeniyle 14 Nisan 2021 Çarşamba günü 08.00 ile 17.00 saatleri arasında Çal ilçesinin Belevi Mahallesi'nde su kesintisi yapılacağı duyuruldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin içme suyu deposu bakım ve temizlik çalışmaları nedeniyle 14 Nisan 2021 Çarşamba günü 08.00 ile 17.00 saatleri arasında Çal ilçesinin Belevi Mahallesi'nde su kesintisi yapılacağı duyuruldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün Çal ilçesi Belevi Mahallesi'nde içme suyu deposundaki bakım ve temizlik çalışması nedeniyle su kesintisine gidileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada "14 Nisan 2021 Çarşamba günü 08.00 ile 17.00 saatleri arasında Çal ilçesi Belevi Mahallesi'nde planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecektir" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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