Çal Belediye Başkanı Akcan'dan İl Sağlık Müdürü Öztürk'e uzman doktor teşekkürü
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Çal Belediye Başkanı Akcan'dan İl Sağlık Müdürü Öztürk'e uzman doktor teşekkürü

29.01.2021 14:59 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:02
Çal Belediye Başkanı Akcan'dan İl Sağlık Müdürü Öztürk'e uzman doktor teşekkürü

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, ilçedeki devlet hastanesine uzman doktor ataması yapılması nedeniyle İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk'e teşekkür etti.

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, ilçedeki devlet hastanesine uzman doktor ataması yapılması nedeniyle İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk'e teşekkür etti.

Akcan, yaptığı yazılı açıklamada Çal, Baklan ve Bekilli ilçelerindeki hastanelerde uzman doktor ihtiyacı nedeniyle AK Parti İlçe Başkanı Yüksel Yılmaz ile İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk'ü ziyaret ettiklerini belirtti.

Yaşanan sıkıntının çözümü için harekete geçildiğini bildiren Akcan, şunları kaydetti:

"İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk'e derdimizi anlattık, kısa sürede Çal'a atamalar gerçekleşti. Çal Devlet Hastanesinde 2 dahiliye uzmanı, 1 aile hekimi göreve başladı. Yakın zamanda genel cerrah, kadın-doğum uzmanı ile anestezi uzmanının da göreve başlamasını bekliyoruz, sözünü aldık. Uzman doktor atamaları için İl Sağlık Müdürü Öztürk'e çok teşekkür ediyorum. 112 Acil Servis için de yeni bir ambulans bugünlerde gelecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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