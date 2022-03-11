ÇAKÜ'ye Konya Üniversite Tanıtım Günleri'nde yoğun ilgi

ÇANKIRI (İHA) - Konya Üniversite Tanıtım Günleri'ne katılan Çankırı Karatekin Üniversitesi, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Çankırı Karatekin Üniversitesi, EKET Fuarcılık tarafından üniversite adayı öğrencilerin doğru tercih yapabilmesi ve üniversiteleri daha yakından tanıyabilmesi amacıyla düzenlenen "Konya Üniversite Tanıtım Günleri" fuarına katıldı. Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde 37 üniversitenin katılımıyla 8 - 10 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenen ve iki günde 4 bine yakın kişinin ziyaret gerçekleştirdiği fuarda, Çankırı Karatekin Üniversitesi standı oldukça yoğun ilgi gördü.

Konya'nın yanı sıra Aksaray, Karaman ve çevre ilçelerden 11 ve 12'inci sınıf lise öğrencilerinin rehber öğretmenleri nezaretinde katıldıkları fuarda öğrencilere Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Çankırı hakkında bilgi verildi. Çankırı Karatekin Üniversitesi fuar tanıtım görevlileri tarafından öğrencilere ÇAKÜ'nün akademik kadrosu, sosyal ve barınma imkanları, teknik ve fiziki altyapısı öğrenim kalitesi, Erasmus değişim programları imkanları hakkında bilgi verilirken Çankırı'nın öğrenciler için güvenli ve ekonomik yönden yaşam kolaylıkları ile tarihi ve turizm potansiyeli anlatıldı.

Fuara katılan öğrenciler kendilerine anlatılanlar ve gördükleri görseller ışığında Çankırı Karatekin Üniversitesi'ni ve Çankırı'yı çok beğendiklerini ifade ederek tercih dönemi geldiğinde mutlaka tercihleri arasında değerlendireceklerini söylediler. Fuarda özellikle Çankırı Karatekin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi en çok tercih alan fakülteler arasında yer aldı. - ÇANKIRI