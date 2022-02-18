ÇAKÜ, "Yargı Kararlarının Gerekçelendirilmesinde Hukuk Fakültelerinin Rolü Çalıştayı"na katıldı

"Yargı Kararlarının Gerekçelendirilmesinde Hukuk Fakültelerinin Rolü Çalıştayı"na katılan Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Hukuk Fakültesi adına katılan Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Çolpan Mücahit Küçük, hukuk fakültesi müfredatında gerçekleştirilebilecek değişikliklere ilişkin öneriler sundu.

"Yargı Kararlarının Gerekçelendirilmesinde Hukuk Fakültelerinin Rolü Çalıştayı" Ankara'da hukuk fakültelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştaya Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Fakültesi adına katılan ve söz alan Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Çolpan Mücahit Küçük de katıldı. Küçük, gerekçe ilkesinin önemine vurgu yaparak, analitik düşünme, muhakeme yeteneğinin artırılması ve ifade akıcılığının kazandırılabilmesi için hukuk fakültesi müfredatında gerçekleştirilebilecek değişikliklere ilişkin önerilerini sundu.

Söz konusu Çalıştay'da anayasal güvenceye alınan ve hukuk devleti ilkesinin gereği olarak temel bir hak olan "kararların gerekçeli olması" ilkesi kapsamında yargı kararlarının gerekçelendirilmesinde hukuk fakültelerindeki eğitimin rolünün de değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu noktada hukuk fakültelerinde verilen derslerin niteliği, içeriği ve gerekçe eksenine uygun olarak hukuk fakültelerindeki eğitim kalitesinin artırılması hususunda alınabilecek tedbirlere ilişkin görüşler sunulmuştur. Yargı kararlarının gerekçelendirilmesinde hukuk fakültesi öğrencileri bakımından oluşturulacak farkındalık ile yargı kararlarının gerekçelendirilmesinde bilimsel yöntemlerin dikkate alınması için hukuk fakültesi rolü üzerinde duruldu. - ÇANKIRI

İhlas Haber Ajansı - Yerel