ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

30.12.2020 16:05 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:08
ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, AA'nın

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Ayrancı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar arasından tercih yaptı.

Rektör Ayrancı, haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucizenin adı Ayda", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Haliç'te gökkuşağı", spor kategorinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" fotoğraflarına oy kullandı.

Yılın son günlerinde Anadolu Ajansının eşsiz kalitedeki fotoğrafları arasında seçim yaptıklarını belirten Ayrancı, "Anadolu Ajansının büyük ölçekte dünyaya hitap etmesi, Anadolu Ajansı çalışanlarının tüm dünyada fotoğraf çekerek ülkemize ve dünyaya servis etmesi çok etkileyici bir durum. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ne kadar etkin, kararlı, büyüyen ve geleceğe dönük bir ülke olduğunu gösteriyor. Anadolu Ajansı ve çalışanları da yeni Türkiye perspektifine en uygun adımlar atan, en önde giden zümre olarak dikkatimizi çekiyor. Anadolu Ajansı ve çalışanlarını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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