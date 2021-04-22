ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi görevine başladı
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ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi görevine başladı

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi görevine başladı
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Harun Çiftçi, görevi Prof. Dr. Hasan Ayrancı'dan devraldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Harun Çiftçi, görevi Prof. Dr. Hasan Ayrancı'dan devraldı.

Çiftçi, Rektörlükte düzenlenen devir teslim töreninde, yükselen bir bayrağı devraldıklarını, görev süresince bayrağı yükseltmeye devam edeceklerini söyledi.

Çalışma arkadaşlarıyla ortak akıl ve ortak karar ile yoluna devam edeceğini belirten Çiftçi, "İlerleyen dönemlerde hep birlikte güzel işler yapmak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Bildiğiniz gibi ülkenin kalkınması bilgi yönetiminden geçer. Bilgi üretiminin muhatabı da üniversiteler ve akademik camialardır. Bilginin topluma, teknolojiye dönüşümü sırasında çabamız daha da artarak devam edecektir." dedi.

Ayrancı da görev süresince güzel projelere ve birçok ilke imza attıklarını ifade etti.

Çankırı Karatekin Üniversitesinin son yıllarda en fazla büyüyen ve gelişen üniversite durumunda olduğunun altını çizen Ayrancı, "Dijital dönüşüm hamleleri, Teknoloji Transfer Ofisi, Teknokent'i, teknolojik altyapısı, akademik ve idari kadrosu, yeni açılan fakülte, yüksekokul, enstitü, bölüm ve araştırma merkezleri ile bugün Çankırı Karatekin Üniversitesi ülkenin önde gelen üniversitelerinden biri olmuştur." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Çiftçi, Ayrancı'ya plaket takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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