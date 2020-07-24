ÇAKÜ öğrencileri için Kovid-19 tedbirleri altında randevulu mezuniyet töreni
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ÇAKÜ öğrencileri için Kovid-19 tedbirleri altında randevulu mezuniyet töreni

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) 2019-2020 akademik yılı mezuniyet töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle randevu sistemiyle gruplar halinde düzenleniyor.

24.07.2020 18:26 | Son Güncelleme: 24.07.2020 18:57

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) 2019-2020 akademik yılı mezuniyet töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle randevu sistemiyle gruplar halinde düzenleniyor.

Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı, öğrencilerden gelen talep üzerine sosyal mesafeye uygun bir şekilde mezuniyet töreni hazırlanması için talimat verdi. Üniversiteden yapılan duyuruyla öğrencilere randevu sistemiyle mezuniyet töreni yapacakları konusunda bilgi verildi.

Bir grupta en fazla 20 öğrencinin bulunabileceği mezuniyet töreni için Uluyazı Kampüsü'nde alan hazırlandı. Randevuyla mezuniyet tören tarihi belirlenen öğrenciler kampüste hazırlanan alanda cübbeleriyle fotoğraf çektirdi, kep atmanın mutluluğunu yaşadı.

ÇAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Özcan, gazetecilere, mezuniyet törenlerinin öğrenciler için bambaşka bir anlam ifade ettiğini söyledi.

Mezuniyetin bir kere yaşanabileceğine işaret eden Özcan, "Mezuniyet töreni öğrencilik hayatının bittiği tatlı bir andır. Bunu öğrenci bir ömür boyu yaşatmak ister. Fakat pandemiden dolayı mezuniyet törenleri yapılamamaktadır." dedi.

Üniversite olarak öğrencilerin ömür boyu unutamayacakları anı yaşatmak istediklerini dile getiren Özcan, "Randevu usulü ile öğrencileri buraya aldık. Platformumuzda birlikte fotoğraf çekilmelerine fırsat verildi. Bu sembolik bir diploma töreni de oluyor. Bu şartlar altında bir mezuniyet töreni nasıl yapılır bunu da göstermiş olduk." diye konuştu.

Öğrencilerin sosyal mesafeli mezuniyet törenine yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Özcan, bu yıl yaklaşık 3 bin öğrencinin mezun olacağını sözlerine ekledi.

Sosyal mesafeli mezuniyet törenine katılmak için Tokat'tan gelen İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü mezunu Feyzanur Kurt da kendilerine böyle bir imkan tanındığı için mutluluk duyduğunu söyledi.

Üniversite hayatı boyunca güzel anılar biriktirdiğini aktaran Kurt, "Ben eminim ki benim gibi bütün arkadaşlar, üniversitedeki öğrenciler hep bunu bekliyordu. Rektörümüz kırmadı bizi, özel hizmet gibi bir şey oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ben bu tören için Tokat'tan 8 saatlik yoldan geliyorum. Rektörümüz böyle bir şey hazırlamışken gelmemek olmaz diye düşündüm. Hem kendi başarımı hem de okulumuzun hizmetini boşa çıkarmamak için katılım sağladım." ifadelerini kullandı.

Mezun olan öğrencilerden Seda Aydoğmuş ise her üniversitenin böyle bir organizasyon yapmadığını, kendileri için özel olarak mezuniyet töreni düzenlendiği için mutlu olduklarını kaydetti.

ÇAKÜ öğrencileri için Kovid-19 tedbirleri altında randevulu mezuniyet töreni

Kaynak: AA

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