ÇAKÜ'nün ilk uluslararası yüksek lisans mezunu Cibutili öğrenci Rialeh oldu

Çankırı Karatekin Üniversitesinin (ÇAKÜ) ilk uluslararası yüksek lisans mezunu Cibutili Ayanneh Doualeh Rialeh, diplomasını Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı'dan aldı.

ÇAKÜ Uluslararası Dil Eğitim Merkezinde 2016 yılında dil eğitimi alan Doualeh Rialeh, daha sonra Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında Romanya Craiova Üniversitesinde altı aylık eğitimini tamamladı.

Romanya'daki eğitiminin ardından tekrar ÇAKÜ'ye dönen Doualeh Rialeh, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Murat Kale danışmanlığında coğrafya anabilim dalında yaptığı "Cibuti Su Kaynakları ve Sürdürülebilir Yönetim" konulu tez çalışması ile başarıyla mezun oldu.

Doualeh Rialeh, mezuniyetinin ardından Cibuti Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak işe başlayacak.

Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Doualeh Rialeh'e diplomasını verdikten sonra, büyük emek verdikleri projenin meyvelerini aldıklarını söyledi.

ÇAKÜ'yü uluslararası alanda tanınır ve referans bir bilim merkezi haline getirmek için çalıştıklarını belirten Ayrancı, "Çok şükür bugün geldiğimiz noktada üniversitemiz 41 ülkeden yaklaşık 3 bin öğrencinin eğitim gördüğü büyük bir uluslararası öğretim üssüne dönüşmüş durumunda. Çankırı Karatekin Üniversitesi bugün Uluslararası Dil Merkezi, uluslararası öğrencilere verdiği lisans ve lisansüstü eğitimle bugün referans alınan ve öncelikli tercih edilen bir üniversite." diye konuştu.

Cibutili Ayanneh Doualeh Rialeh de Çankırı ve Çankırı Karatekin Üniversitesinde çok güzel ve başarılı bir eğitim süreci geçirdiğini belirterek, "Burada eğitim gördüğüm süre boyunca bana hiç yabancılık çektirmeyen, evimde gibi hissettiren hocalarıma, arkadaşlarıma ve rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Artık Türkiye benim ikinci vatanım, Çankırı da memleketim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın